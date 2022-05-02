Кутепов о ходе восстановления после травмы: «Долгий путь. Надеюсь, уже скоро буду в норме»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал в своих социальных сетях рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Работаю на поле с мячом, пока индивидуально. Врачи смотрят, как голеностоп реагирует на увеличение нагрузки. Долгий путь. Надеюсь, уже скоро буду в норме», — сообщил защитник в социальных сетях.

28-летний Кутепов является воспитанником академии имени Коноплева. За «Спартак» он выступает с 2013 года, а за основную команду он дебютировал в 2016 году.

В 2018 году он в составе национальной сборной дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в России. В текущем сезоне он сыграл 8 матчей в РПЛ, но результативными действиями не отметился.

Его контракт рассчитан до лета этого года.