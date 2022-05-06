Селихов рассказал, как реагирует на ошибки судей в матчах «Спартака»

Страж ворот столичного «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как относится к судейским ошибкам в поединках своей команды.

В беседе с корреспондентом Sport24 голкипер подчеркнул, что не любит оценивать работу арбитров. По словам футболиста, судьи такие же люди, которым свойственно ошибаться.

«Даже если приходится играть против судей, это нужно принимать», - сказал Александр.

По итогам 27 туров российской Премьер-лиги «красно-белые» с 34 баллами занимают десятую строчку в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Уралом».