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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов рассказал, как реагирует на ошибки судей в матчах «Спартака»

06 Мая 2022 • 11:34 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 22 ч. 58 мин.

Страж ворот столичного «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как относится к судейским ошибкам в поединках своей команды.

В беседе с корреспондентом Sport24 голкипер подчеркнул, что не любит оценивать работу арбитров. По словам футболиста, судьи такие же люди, которым свойственно ошибаться.

«Даже если приходится играть против судей, это нужно принимать», - сказал Александр.

По итогам 27 туров российской Премьер-лиги «красно-белые» с 34 баллами занимают десятую строчку в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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