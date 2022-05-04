Агент Ваноли: «До Паоло в «Спартаке» не было эмоционального специалиста»

Агент главного тренера московского «Спартака» Андреа Д'Амико прокомментировал возможную отставку Ваноли из стана «красно-белых».

«До прихода Паоло в «Спартаке» давно не было такого интересного и эмоционального специалиста, особенно в такие непростые времена», – заявил агент в интервью Metaratings.

Отметим, что по нашим данным Ваноли могли уволить в случае поражения в матче Кубка России ЦСКА, но этого наставнику «красно-белых» удалось избежать. Никаких задач в чемпионате России спартаковцы в текущем сезоне уже не ставят, но они могут выиграть Кубок России, если пройдут «Енисей», а в финале обыграют победителя пары «Динамо» – «Алания».