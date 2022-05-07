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«Спартак» отгрузил «Уралу» три гола за тайм, размявшись перед полуфиналом Кубка России

07 Мая 2022 • 15:56 Комментировать (2)
Урал
1:3
Спартак Москва
окончен

«Урал» принимал московский «Спартак» в рамках 28-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Урал 1:3Спартак Москва
  11'Николсон Шамар (0:1)
  26'Николсон Шамар (0:2)
  30'Мозес Виктор (0:3)
(1:3) Гогличидзе Лео55'   
Помазун ИльяЖелезнов ЮрийГерасимов АлексейКузьмичев ИванГогличидзе ЛеоАвгустиняк Рафал  88' (Евсеев Алексей (  88') Подберёзкин Вячеслав  87' (Юшин Александр (  87') Шатов Олег  78' (Гаджимурадов Рамазан (  78') Мишкич ДаниэльЕгорычев АндрейБикфалви Эрик
Запасные: Быковский ИльяЛандаков ДмитрийМамин АртёмМагомадов ЧингизАгеев МихаилДинга Доминик
Селихов АлександрЛитвинов РусланЧернов НикитаКофрие МаксимилианоХлусевич ДаниилЗобнин Роман  82' (Денисов Даниил (  82') Пруцев ДанилМозес Виктор  69' (Бакаев Зелимхан (  69') Промес Куинси  69' (Игнатов Михаил (  69') Соболев Александр СергеевичНиколсон Шамар  61' (Рассказов Николай (  61')
Запасные: Свинов ИльяМаркитесов ДмитрийКлассен ЛеонТолстопятов НиколайШитов ВладиславМаксименко АлександрСунгатулин Фаниль
07 мая. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Важнейший матч в борьбе за стыковые матчи (а точнее, за уклонение от них) наблюдали зрители, собравшиеся в Екатеринбурге. «Урал» неожиданно поймал свою игру на финише сезона - грохнули «Уфу», «Динамо» в Москве и выпрыгнули из зоны вылета, сразу же и оторвавшись от неё на безопасное расстояние. Теперь цель - избежать стыков, и победа над «Спартаком» решала эту задачу ан данный момент. Тем более, что красно-белые исторически в Екатеринбурге играют слабо.

Ещё и приехали москвичи с экспериментальной тройкой в центре обороны: Литвинов – Кофрие – Чернов. А в полузащите образовался несыгранный треугольник Зобнин, Пруцев, Промес. Шалимов обошёлся без сюрпризов: Бикфалви, Шатов, Железнов, Августиняк, Мишкич – все лидеры в старте. Но проснулись эти лидеры слишком поздно, первый опасный удар нанеся в концовке тайма: Железнов обыгрался с Бикфалви и крутил в «девятку», но не попал. А в створ ворот за первые 45 минут вообще не пробили ни разу.

Счёт к тому моменту был уже разгромным. Да-да, «Спартак» вдруг стал поражать результативностью – за четыре момента забил три гола. Куинси Промес от угла поля навесил, а Шамар Николсон разобрался на линии вратарской, открыв счёт. Следом дубль оформил ямайский нападающий, воспользовавшись шикарным проходом и передачей Мозеса. Виктор со своей половины поля мяч протащил, вывел Николсона на рандеву с Помазуном и Шамар не оплошал.

И если Николсон на хет-трик не сподобился, проиграв Помазуну вторую дуэль, то Виктор Мозес продолжил свой бенефис. Легко обогнал Гогличидзе на фланге, влетел в штрафную площадь и мощнейшим ударом с острого угла прошил «домик» Помазуну – 0:3. Но на второй тайм команды будто поменялись ролями, теперь уже «Спартак» забыл выйти на поле. Хозяева в первой же атаке проверили на прочность штангу – после яркого соло Железнова пальнул в левую стойку Олег Шатов.

Не заставил себя ждать и гол. Гогличидзе легко забежал за спину Хлусевичу, ворвался в штрафную площадь и нанёс бильярдный удар в дальний угол. А тут ещё и Рассказов на поле появился, моментально заработав опаснейший стандарт для «Урала». Эрик Бикфалви классно пробил метров с 23-х, но взял чуть-чуть выше створа. Натиск «Урала» продолжался, а Ваноли решил поберечь лидеров для полуфинала Кубка России. Мозес и Промес ушли, дав игровое время Игнатову и Бакаеву. «Спартак» особо не думал об атаках, решив удержать победный счёт. А «Урал» более ничего противопоставить не смог.

Красно-белые победили в Екатеринбурге, очень ярко сыграв в первом тайме. Этого хватило для трёх очков, этого хватило для того, чтобы обезопасить себя от стыковых матчей. «Спартак» останется в самой середине турнирной таблицы РПЛ.

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окончен Урал 1:3 Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
Идет 30 минута Зенит 1:0 Химки 1.22 7.00 13.00
Идет 33 минута Нижний Новгород 0:0 Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
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