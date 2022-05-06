Погребняк назвал условие, при котором «Урал» сохранит прописку в РПЛ

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк назвал главное условие, при котором клуб сможет сохранить прописку в РПЛ.

«После победы в Москве я даже в этом не сомневаюсь! Уверен, что они останутся», — сказал Погребняк «Спорт-Экспрессу».

7 мая пройдёт матч 28-го тура «Урал» - «Спартак. Встреча состоится на «Екатеринбург Арене» в одноимённом городе, начало – в 14:00 мск.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает 14-е место, набрав 27 очков. «Спартак» подошёл к этой встрече с 34 очками и занимает 10-е место.

Отметим, что до конца чемпионата России осталось три тура. «Уралу» предстоит сыграть против «Спартака», «Рубина» и «Арсенала».