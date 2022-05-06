Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк назвал условие, при котором «Урал» сохранит прописку в РПЛ

06 Мая 2022 • 19:45 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 17 ч. 42 мин.

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк назвал главное условие, при котором клуб сможет сохранить прописку в РПЛ.

«После победы в Москве я даже в этом не сомневаюсь! Уверен, что они останутся», — сказал Погребняк «Спорт-Экспрессу».

7 мая пройдёт матч 28-го тура «Урал» - «Спартак. Встреча состоится на «Екатеринбург Арене» в одноимённом городе, начало – в 14:00 мск.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает 14-е место, набрав 27 очков. «Спартак» подошёл к этой встрече с 34 очками и занимает 10-е место.

Отметим, что до конца чемпионата России осталось три тура. «Уралу» предстоит сыграть против «Спартака», «Рубина» и «Арсенала».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Павел Погребняк РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 5:2 Динамо Москва
07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
20:10 · Россия. Премьер-лига
Набиуллина дисквалифицировали на шесть матчей
19:45 · Россия. Премьер-лига
Погребняк назвал условие, при котором «Урал» сохранит прописку в РПЛ
19:24 · Россия. Премьер-лига
Казарцев засчитал гол «Крыльев Советов» после видеопросмотра
18:57 · Россия. Премьер-лига
Бышовец вступился за Тимощука, которого на Украине лишили государственных наград
18:55 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» забил 5 мячей «Алании» 1
18:53 · Россия. Премьер-лига
Вальбуэна сравнял счёт в матче против «Крыльев Советов»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Глушенков открыл счёт в матче против «Динамо»
18:27 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали, кто будет принимать решение по чемпионскому коридору в матче с «Зенитом»
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Црвене Звезде» подтвердили интерес к Дзюбе
18:14 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Дзюбу надо технично сплавить»
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 5:2 2
16:30 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» — «Алания»: составы, прямая трансляция и онлайн - 5:2
16:15 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» не покажет матч московского «Спартака» в 28-м туре РПЛ 3
15:10 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, кто решит судьбу Дзюбы в «Зените»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов рассказал, почему Дзюба может покинуть «Зенит»
Все новости
Рекомендуем