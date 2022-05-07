Зарема Салихова похвалила арбитра матча «Спартака» и «Урала»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила судейство в матче «Урал» – «Спартак» (1:3).

«Хотелось бы отметить спокойную и уверенную работу судьи Москалёва. Не рушил темп игры, давал бороться», – заявила Салихова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также Салихова подчеркнула, что судей, когда они работают качественно, тоже надо отмечать.

Отметим, что Салихова многократно критиковала арбитров после того, как «красно-белые» уступали по результатам матчей. Причём она резко высказывалась об арбитрах даже в тех случаях, когда их судейство признавалось качественным.