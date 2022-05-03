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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци прокомментировал решение УЕФА об отстранении российских клубов

03 Мая 2022 • 14:18 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

Франко Камоцци, который является советником владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о решении УЕФА исключить российские команды

«Отвечу на решение УЕФА цитатой Манделы: «Cпорт может вcелить надежду туда, где когда-то было только отчаяние», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Ранее УЕФА не допустил российские команды до участия в европейских турнирах в сезоне 2022/23.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка после 27-го тура. Следующий матч команда проведет 7 мая с «Уралом» в гостях, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва УЕФА РПЛ Франко Камоцци
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