Каррера оценил игру Зелимхана Бакаева в «Спартаке»

Бывший наставник московского «Спартак» Массимо Каррера продолжает оценивать игру «красно-белых», выделяя сильных игроков.

В интервью изданию Metaratings, Каррера высказал своё отношение к Зелимхану Бакаеву, назвав его «молодым и полезным футболистом». Также Массимо признался, что в текущем сезоне видел не все матчи с участием «красно-белых» в Российской премьер-лиге.

На счету Зелимхана Бакаева в сезоне 2021/22 33 матча, в которых он сумел дважды поразить ворота соперников, а также записать на свой счёт семь голевых передач.

Контракт 25-летнего Бакаева со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.