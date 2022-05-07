Ваноли объяснил возвращение к схеме с 5 защитниками

Главный тренер «Спартака» Пало Ваноли подвёл итоги матча с «Уралом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня «Спартак» вышел играть по схеме 4-4-2 с первых минут. Обычно вы по ходу матча иногда перестраиваетесь на эту схему. Почему было принято играть по этой схеме с первой минуты?

- Да, у нас есть качественные игроки. К счастью, у нас есть качественные игроки в атаке, поэтому я уже какое-то время назад думал об этой схеме, и мы ее использовали, потому что у нас есть и Куинси Промес, и Зелимхан Бакаев, и Мозес, и два отличных нападающих, поэтому мы сегодня использовали эту схему и в первом тайме показали себя хорошо.

- Но в какой-то момент вы обратно вернулись на схему в пять защитников и трех центральных. Почему?

- Решение обусловлено тем, что нам было непросто играть на флангах. Куинси и Виктор возвращались после травм, поэтому им тоже было непросто. Поэтому выбор был обусловлен именно этим.