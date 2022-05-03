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Кавазашвили о работе Витории в «Спартаке»: «Виноват только он сам»

03 Мая 2022 • 19:20 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на слова экс-главного тренера «красно-белых» Руя Витории.

«В том, что у Витории не все получилось в «Спартаке», виноват только он сам. Когда тренер приглашается в клуб или сборную, он всегда должен поставить свои условия», - цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс». По его мнению, Витории не хватило характера для успешной работы в клубе. По словам Кавазашвили, Витория понравился тем, что изменил стиль «Спартака». Команда стала играть в атакующий футбол, но не все получилось.  

Руй Витория возглавлял «красно-белых» с мая по декабрь 2021 года. С ним «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и вышел в 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили РПЛ Руй Витория
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