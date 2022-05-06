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Александр Мостовой: «Урал» - фаворит матча со «Спартаком» эксклюзив

06 Мая 2022 • 22:30 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 13 ч. 40 мин.

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Уралом» и «красно-белыми».

«Динамо» проиграло «Крыльям» без шансов. Всё может быть. «Уралу» нужны очки, они будут сверхмотивированы. Что касается «Спартака», то многое будет зависеть от желания. Если захотят, то должны показать игру. Впереди у них важные игры: полуфинал и финал Кубка. «Динамо» в игре с «Крыльями» смотрелось как «Динамо-2». Хотя там много молодых играет. Поэтому я от «Спартака» многого не жду. Если соберутся, то смогут, но я слабо в это верю.

Я считаю «Урал» фаворитом этого матча. «Уралу» очки и победы даются тяжело, но они всегда цепляются. «Урал» смог в гостях победить «Динамо» тот же недавно. Им эти очки очень нужны. Сейчас многое как раз зависит от того, насколько команде очки необходимы», - сказал Мостовой.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Александр Мостовой
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окончен Крылья Советов 5:2 Динамо Москва
07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
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