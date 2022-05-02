Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев призвал «Спартак» пригласить Сёмина

02 Мая 2022 • 19:15 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на слова Юрия Сёмина о том, что только он сможет вернуть конкуренцию в чемпионат России.

«Я хочу, чтобы на желание Семина откликнулись команды. Например, «Спартак». Красно-белые его не пригласят, так как у них все время работаю иностранцы», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Сёмин заявил, что если кто-то сможет остановить гегемонию «Зенита», то только он.

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил чемпионство. Команда Сергея Семака стала чемпионом России в четвертый раз подряд. Клуб из Санкт-Петербурга имеет в активе 8 титулов чемпионов России, лидером по количеству побед является «Спартак», у которого 10 титулов.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Гаджи Гаджиев Юрий Сёмин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 24 минута Арсенал Тула 0:1 Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
19:15 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев призвал «Спартак» пригласить Сёмина
19:07 · Россия. Премьер-лига
Барриос останется в «Зените» на следующий сезон
19:02 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Не важно, как будут играть конкуренты, важно, как мы будем играть»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Для нас эта игра самая важная в этом году»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин – о «Рубине»: «Команда не может просто так развалиться и проиграть 0:6»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что для Дзюбы «песенка спета» 1
18:05 · Россия. ФНЛ
Агент форварда «Енисея» Окладникова заявил, что футболистом интересуются почти все клубы РПЛ
17:36 · Россия. Премьер-лига
Губерниев раскритиковал Дзюбу и дал ему совет, как всё исправить
17:20 · Россия. Премьер-лига
«Очень обидно»: Дзюба оценил своё игровое время в матче против «Локомотива»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Победить возможности «Зенита» может победить только Сёмин» 1
16:12 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил перспективы Слуцкого в «Рубине», назвав возможную причину его ухода
16:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал заявление Сёмина о том, что он способен остановить «Зенит» 1
15:55 · Россия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Анжи» Лахиялов восхитился результативностью Агаларова
15:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Зенита» назвал лучших игроков РПЛ
15:11 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «У «Уфы» всё нормально с финансами»
Все новости
Рекомендуем