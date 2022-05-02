Гаджиев призвал «Спартак» пригласить Сёмина

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на слова Юрия Сёмина о том, что только он сможет вернуть конкуренцию в чемпионат России.

«Я хочу, чтобы на желание Семина откликнулись команды. Например, «Спартак». Красно-белые его не пригласят, так как у них все время работаю иностранцы», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Сёмин заявил, что если кто-то сможет остановить гегемонию «Зенита», то только он.

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил чемпионство. Команда Сергея Семака стала чемпионом России в четвертый раз подряд. Клуб из Санкт-Петербурга имеет в активе 8 титулов чемпионов России, лидером по количеству побед является «Спартак», у которого 10 титулов.