Шалимов о матче со «Спартаком»: Это статусная игра для любой команды

Наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего поединка в российском чемпионате с московским «Спартаком».

Шалимов сказал ТАСС, что матч со «Спартаком» является статусным для любой команды. Наставник «Урала» отметил, что к таким поединкам обычно повышенное внимание со стороны болельщиков и экспертов, но екатеринбургский клуб намерен бороться за очки, которые сейчас «шмелям» жизненно необходимы в борьбе за выживание.

Напомним, что встреча между «Уралом» и столичным «Спартаком» состоится седьмого мая в 14.00 по московскому времени.