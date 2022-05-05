Крал не намерен возвращаться в Россию после истечения срока аренды в «Вест Хэме»

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», не хочет возвращаться в Россию, сообщает Metaratings.

23-летний Крал является воспитанником «Славии». За основную команду он сыграл 18 матчей в чемпионате Чехии, но результативными действиями не отметился.

В «Спартак» Крал перешёл осенью 2019 года за 10 миллионов евро. За «красно-белых» во всех турнирах он сыграл 60 матчей, в которых не смог поразить ворота соперников, но отметился 6 голевыми передачами.

30 июня «Спартак» объявил о переходе Крала в английский «Вест Хэм» на правах аренды. Соглашение между сторонами рассчитывает возвращение игрока летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл всего лишь 13 матчей за «молотобойцев» и отметился одной результативной передачей.