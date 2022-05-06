Бывший вратарь ЦСКА: «Мне кажется, «Спартак» не сможет обыграть «Урал»

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак».

Экс-футболист отметил, что екатеринбуржцы обрели уверенность в собственных силах, поэтому они не позволят «красно-белым» одержать гостевую победу.

«Как мне кажется, этот матч завершится ничьёй. У «Урала» появилась уверенность в собственных силах. В прошлом туре им даже удалось обыграть в гостях «Динамо!» — цитирует Чанова «Спорт-Экспресс».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт в Екатеринбурге завтра, 7 мая. За три тура до конца турнира «красно-белые» располагаются на 10-ме месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 набранных очка.

«Урал» же находится на 14-й строчке (зона стыковых матчей), отставая от спасительного 12-го места на два очка.