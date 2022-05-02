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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Для «Зенита» было бы здорово отправить «Спартак» в стыковые матчи»

02 Мая 2022 • 17:28 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00
Бывший игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий поединок питерского клуба против московского «Спартака».

«Для «Зенита» и его болельщиков было бы здорово отправить в стыковые матчи самого принципиального соперника», – заявил Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». Правда, потом оговорился, что «красно-белые» могут решить все вопросы ещё до игры с «сине-бело-голубыми», сохранив прописку досрочно.

На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, опережая «Нижний Новгород», находящийся в зоне стыковых матчей, на шесть очков. Впрочем, ориентироваться москвичам надо также на «Рубин» и «Химки» (29 очков), потому что у «Нижнего Новгорода» есть игра в запасе.

«Спартак» сыграет против «Зенита» в 29-м туре чемпионата России 15 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Аршавин
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