Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Готов скинуться на помощь «Спартаку»

05 Мая 2022 • 14:58 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис завяил, что готов оказать финансовую помощь «Спартаку», если потребуется.

«Если будет организован сбор денег для помощи «Спартаку» — я готов помочь», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Экс-футболист не стал называть сумму, заявив, что это личное дело каждого.

Ранее сообщалось, что бюджет «красно-белых» к 2024 году может быть сокращён вдвое.

После 27 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 набранных очка. Свой следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут 7 мая против «Урала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
16:04 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» принял решение по Шапи-Сулейманову
15:52 · Россия. Премьер-лига
Реднапп: «Агаларов? Не имею ни малейшего понятия, кто это такой»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Ларссон не нужен «Спартаку»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Тодоровича подтвердил, что защитник покинет «Ахмат»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В голове Комппера большой проект, связанный с «Локомотивом»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Готов скинуться на помощь «Спартаку»
14:44 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» прокомментировали слухи об уходе Шварца
14:30 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Матюнин предположил, что президент РПЛ Хачатурянц курирует «Крылья Советов»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Ковтун: «У Шварца уже нет желания здесь работать»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался по поводу возможного сокращения бюджета «Спартака»
13:41 · Россия. ФНЛ
Максимов признан лучшим игроком апреля в ФНЛ
13:30 · Россия. Премьер-лига
Кержаков может пропустить матч «Зенита» с «Химками»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Силкин готов сменить Шварца в «Динамо»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» провёл встречу с Дзюбой и Семаком 1
12:48 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой клуб из АПЛ зимой интересовался Агаларовым
Все новости
Рекомендуем