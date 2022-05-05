Канчельскис: «Готов скинуться на помощь «Спартаку»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис завяил, что готов оказать финансовую помощь «Спартаку», если потребуется.

«Если будет организован сбор денег для помощи «Спартаку» — я готов помочь», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Экс-футболист не стал называть сумму, заявив, что это личное дело каждого.

Ранее сообщалось, что бюджет «красно-белых» к 2024 году может быть сокращён вдвое.

После 27 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 набранных очка. Свой следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут 7 мая против «Урала».