Селихов: «Эмоциональность Ваноли хорошо мотивирует «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал об эмоциональности главного тренера команды Паоло Ваноли.

Футболист отметил, что ощущает итальянский импульс от своего наставника, а также признался, что ему интересно работать с Ваноли.

«У Ваноли такой характер. Для него это первый сезон в качестве главного тренера, возможно, это добавляет эмоций», — приводит слова Селихова Sport24.

Также голкипер рассказал, что излишняя эмоциональность тренера идёт на пользу «красно-белым», хорошо мотивируя команду.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Ранее итальянец работал помощником главного тренера в таких клубах как «Интер» и «Челси».