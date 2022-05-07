«Спартак» второй сезон подряд забивает по три гола в ворота «Урала» в первом тайме

В субботу проходит матч 27-го тура российской премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком». После первого тайма «красно-белые» ведут со счётом 3:0. Дублем отметился Шамар Николсон, ещё один мяч записал на свой счёт Виктор Мозес.

Интересно, что «Спартак» во втором сезоне подряд забивает по три гола в ворота «Урала» уже в первом тайме. В 23-м туре прошлого розыгрыша премьер-лиги «красно-белые» дома обыграли клуб из Екатеринбурга со счётом 5:1. Тогда к перерыву «Спартак» также вёл с результатом 3:0, а точными ударами отметились Джордан Ларссон, Куинси Промес и Александр Соболев.