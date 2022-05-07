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«Спартак» второй сезон подряд забивает по три гола в ворота «Урала» в первом тайме

07 Мая 2022 • 14:54 Комментировать (1)
Урал
1:3
Спартак Москва
2-й тайм

В субботу проходит матч 27-го тура российской премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком». После первого тайма «красно-белые» ведут со счётом 3:0. Дублем отметился Шамар Николсон, ещё один мяч записал на свой счёт Виктор Мозес.

Интересно, что «Спартак» во втором сезоне подряд забивает по три гола в ворота «Урала» уже в первом тайме. В 23-м туре прошлого розыгрыша премьер-лиги «красно-белые» дома обыграли клуб из Екатеринбурга со счётом 5:1. Тогда к перерыву «Спартак» также вёл с результатом 3:0, а точными ударами отметились Джордан Ларссон, Куинси Промес и Александр Соболев.

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Идет 81 минута Урал 1:3 Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
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07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
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