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Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию о сокращении бюджета

05 Мая 2022 • 04:27 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

Невыразительные результаты московского «Спартака» в последние годы привели к тому, что в среду появилась информация о грядущем сокращении клубного бюджета. К 2024-му году он будет составлять лишь половину от сегодняшнего. Как это скажется на приобретении игроков и, в целом, на функциональности клуба, легко догадаться.

Между тем в пресс-службе клуба отреагировали на появившуюся информацию о бюджете и даже прокомментировали ее.

- Никаких решений на счёт бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чём вы сказали - ваши предположения, а не факты, - цитирует руководителя пресс-службы московского клуба Дмитрия Зеленова издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Зеленов
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