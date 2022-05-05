Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию о сокращении бюджета

Невыразительные результаты московского «Спартака» в последние годы привели к тому, что в среду появилась информация о грядущем сокращении клубного бюджета. К 2024-му году он будет составлять лишь половину от сегодняшнего. Как это скажется на приобретении игроков и, в целом, на функциональности клуба, легко догадаться.

Между тем в пресс-службе клуба отреагировали на появившуюся информацию о бюджете и даже прокомментировали ее.

- Никаких решений на счёт бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чём вы сказали - ваши предположения, а не факты, - цитирует руководителя пресс-службы московского клуба Дмитрия Зеленова издание «Спорт-экспресс».