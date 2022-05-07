Мозес: «Понимали всю важность этого матча, поэтому хотели начать с первых минут доминировать»

Лучший футболист матча «Урал» - «Спартак» (1:3) Виктор Мозес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня мы понимали всю важность этого матча, поэтому хотели начать с первых минут доминировать на поле. К счастью, нам это удалось, и нам посчастливилось забить три гола, всё было хорошо. Что касается эпизода с голевой передачей, мое решение - это часть игры, поэтому я его принял. Хотелось еще больше помочь команде, но, к сожалению, получилось только так.

- Эпизод с вашим голом, Гогличидзе был гораздо ближе к воротам «Урала», чем вы, и, тем не менее, вы ускорились и как-то невероятно его обогнали. Что за ускорение?

- Да, эпизод действительно получился хорошим. Я хочу поблагодарить Куинси, который отдал эту передачу. Мне действительно удалось выбежать и опередить защитника, но все же хотел бы сделать акцент, что сегодня важен не мой гол, а в целом игра команда, мы как единое целое и наша общая победа.