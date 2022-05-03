Салихова: «Спорт вне политики! Вы сами-то в это верите?»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала нынешнее положение российского футбола.

«Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. «Спорт вне политики!» – кричат они, подавая в CAS. Вы сами-то в это верите?» - написала Салихова в своем блоге на Sports. Она считает, что решение УЕФА было известно всем давно, еще 24 февраля. По ее мнению является безумием то, что Российский футбольный союз вместо решения вопроса об отстранении подает заявку на проведение чемпионатов Европы - 2028 и 2032.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 27-го тура.