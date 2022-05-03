Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: «Спорт вне политики! Вы сами-то в это верите?»

03 Мая 2022 • 20:40 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала нынешнее положение российского футбола.

«Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. «Спорт вне политики!» – кричат они, подавая в CAS. Вы сами-то в это верите?» - написала Салихова в своем блоге на Sports. Она считает, что решение УЕФА было известно всем давно, еще 24 февраля. По ее мнению является безумием то, что Российский футбольный союз вместо решения вопроса об отстранении подает заявку на проведение чемпионатов Европы - 2028 и 2032.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 27-го тура.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РФС УЕФА РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.05  19:00 Краснодар ... Локомотив Москва 2.80 3.35 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
20:40 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Спорт вне политики! Вы сами-то в это верите?»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Спартаку» нужно уважать «Зенит» и организовать ему чемпионский коридор
20:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо про коридор «Зениту»: Со стороны «Спартака» это было бы по-джентельменски
20:17 · Россия. Премьер-лига
Советник Федуна Камоцци выступил за чемпионский коридор для «Зенита»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Судья Матюнин: Подтверждаю, я подал жалобу в РФС на главу РПЛ Хачатурянца
19:39 · Россия. Премьер-лига
Будущее Мартинса в «Спартаке» под вопросом
19:30 · Россия. Премьер-лига
Егорычев: Для нас не является целью отправить «Спартак» в стыки
19:25 · Россия. Премьер-лига
Безбородов обслужит матч ЦСКА - «Сочи» и другие назначения судей на игры 28-го тура РПЛ
19:20 · Россия. Премьер-лига
Егорычев об игре «Урала»: Поднялся наш дух
19:20 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили о работе Витории в «Спартаке»: «Виноват только он сам»
18:35 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА рассказал о будущем Языджи
18:21 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Отлучение клубов от еврокубков – это разве хорошо?»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Широков о Слуцком: У него идёт деградация
17:56 · Россия. Премьер-лига
Широков: Не думаю, что сильно Захарян просел
17:44 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов о «Спартаке»: «Надо выходить и забивать пять голов в каждом матче»
Все новости
Рекомендуем