Вместо Ваноли будет россиянин: Кто возглавит «Спартак»

В среду появилась информация, что Паоло Ваноли летом покинет «Спартак». Его место должен занять отечественный специалист. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Есть такая поговорка, что тренер должен готовиться к увольнению в момент своего назначения. Однако в «Спартаке» эту фразу воспринимают слишком буквально. Руй Витория ещё не был официально представлен, как пошли разговоры о его скором уходе. Паоло Ваноли недолго имел поддержку руководства, а теперь близок к уходу.

В целом ситуация с итальянцем была предсказуема. Ваноли не имеет опыта и не слишком справляется со «Спартаком». Дело даже не в результатах, «красно-белые» действительно могут пенять на судейство. Проблема в том, что «Спартак» играет плохо, а Ваноли не учится на своих ошибках. «Красно-белые» довольно часто проваливают первые таймы, что свидетельствует о неправильной изначальной задумке тренера. На самом деле Ваноли абсолютно не убедил в том, что должен получить шанс работать дальше. Даже выигранный Кубок едва ли должен быть оправданием.

С учётом политической ситуации в мире, судя по всему, летом пост главного тренера «Спартака» займёт россиянин, и называются четыре кандидатуры. Присутствие в этом списке Игоря Осинькина и Владимира Федотова очевидно, Андрея Талалаева вызывает вопросы, Михаил Галактионов, кажется, и вовсе пока скорее выглядит как самый запасной вариант.

Федотов уже доказал свою состоятельность на разных уровнях. Когда-то он вывел скромный «Металлург-Кузбасс» в Первый дивизион (ныне ФНЛ) и занял место, позволяющее сохранить прописку. Потом с «Оренбургом» поднялся в ФНЛ с 13-го места на первое, а затем занял самую высокую строчку в истории клуба в элите – седьмую. «Сочи» же Федотов и вовсе вывел в Лигу Европы.

Федотов строит симпатичную игру вне зависимости от подбора футболистов и даёт результат. Если бы Россию не отлучили от еврокубков, то сейчас «Сочи» претендовал бы на место в Лиге чемпионов. Пожалуй, Федотов – лучший тренер Премьер-лиги за последние годы. Правда, вопрос в том, насколько он сможет ужиться с руководством «красно-белых». Федотов производит впечатление человека если не конфликтного, то ершистого, который не будет подстраиваться под все обстоятельства. Если «Спартак» хочет взять тренера из России, то нет кандидата лучше.

При всём уважении к Игорю Осинькину его странно сейчас всерьёз рассматривать применительно к «Спартаку». Он пока провёл на уровне Премьер-лиги один сезон. Да, его «Крылья Советов» выглядят симпатично и идут в верхней части таблицы. Тем не менее на него хочется ещё посмотреть, прежде чем делать далеко идущие выводы. Не стоит забывать, что Осинькин давно работает с нынешним составом. С небольшими переменами он прошёл с этими ребятами ПФЛ, обосновался в ФНЛ ещё с «Чертаново», а потом вместе переехали в Самару, с которой штурмуют РПЛ. Только одно дело – растить молодых игроков, быть для них авторитетом, совсем другое – попасть в новый коллектив, где уже есть футболисты сборной. Есть большой вопрос, подойдут ли методы Осинькина с другим подбором игроков. С другой стороны, в «Спартаке» хватает молодёжи, а с ней наставник работает успешно. И всё же есть ощущение, что Осинькин может повторить путь такого же спокойного и интеллигентного Олега Кононова, которого просто «съели» в Москве.

Андрея Талалаева принято считать перспективным российским тренером. При этом пока тренер, которому в октябре исполнится 50 лет, ничего выдающегося не показывает. Тот же «Ахмат» идёт в середине таблицы – ниже «Сочи» и «Крыльев Советов». Да и по игре грозненцы не слишком впечатляют. У Талалаева есть образ, есть лобби СМИ за счёт знакомства. На руку ему будет и знание итальянского языка (он когда-то был переводчиком Невио Скалы в «Спартаке»). Тем не менее Талалаев скорее выглядит вариантом из России, если не получится договориться с Федотовым, а на Осинькина не рискнут делать ставку.

Присутствие в списке Михаила Галактионова и вовсе удивляет. Он успешно работал со сборными России на юношеском и молодёжном уровне, но в «Ахмате» короткий период успешным не получился. На самом деле абсолютно непонятно, чем условный Галактионов может быть более привлекательней кандидатуры Евгения Бушманова, который возглавляет «Спартак-2». Он и свой, и знает структуру, и может подтянуть молодёжь.

Странно, что пока в списке потенциальных кандидатов не прозвучала фамилия Валерия Карпина. Зарема Салихова вроде к нему нормально относится и может примирить тренера с Леонидом Федуном. С другой стороны, Карпин тоже после «Спартака» в чемпионате больших успехов не добивался. Разве что разок с «Ростовом» залез в зону еврокубков, откуда бесславно вылетел. Нет в списке и Черчесова, хотя, кажется, его на «Открытие Банк Арене» никто особо видеть и не хочет.

Роман Андреев