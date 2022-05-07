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В «Спартаке» выявлен случай коронавируса

07 Мая 2022 • 12:20 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 1 ч. 12 мин.

В московском «Спартаке» диагностирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом посредством своего телеграм-канала отрапортовал журналист Иван Карпов.

Инсайдер, ссылаясь на главу пресс-службы «народной команды» Дмитрия Зеленова, сообщил, что проблемы со здоровьем испытывает спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани. Из-за болезни функционер не пропустит гостевой поединок против екатеринбургского «Урала».

Матч 28-го тура состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
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07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
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