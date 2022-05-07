В «Спартаке» выявлен случай коронавируса

В московском «Спартаке» диагностирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом посредством своего телеграм-канала отрапортовал журналист Иван Карпов.

Инсайдер, ссылаясь на главу пресс-службы «народной команды» Дмитрия Зеленова, сообщил, что проблемы со здоровьем испытывает спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани. Из-за болезни функционер не пропустит гостевой поединок против екатеринбургского «Урала».

Матч 28-го тура состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.