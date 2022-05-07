Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Урал» - «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу предстоящего поединка между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 28-го тура чемпионата России.

«По составу «красно-белые», конечно, сильнее, так что ставлю на них. Победа «Спартака» - 2:1», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Урал» - «Спартак» состоится в Екатеринбурге сегодня, 7 мая. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.