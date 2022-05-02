Бывший игрок «Спартака» раскритиковал Ваноли

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Экс-футболист раскритиковал работу главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, отметив, что у команды отсутствует рисунок игры, но при этом не верит в отставку итальянского специалиста.

«Вряд ли Ваноли снимут. Но я не могу сказать, что он сможет поставить игру в следующем сезоне. Его сложно оценивать. «Спартак» — первая команда, где он стал главным тренером», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Бояринцев призвал оценивать игру «красно-белых» по занимаемому ими месту в турнирной таблице Премьер-лиге.

После 27 туров «Спартак» располагается на 10-й строчке РПЛ, имея в своём активе 34 набранных очков. В оставшихся трёх турах подопечным Ваноли предстоит встретиться с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».