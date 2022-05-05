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Кем Ваноли заменит дисквалифицированных футболистов в матче с «Уралом»

05 Мая 2022 • 10:00 Комментировать
Урал
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Спартак Москва
07.05 14:00

В субботу «Спартак» в гостях сыграет с «Уралом». У «красно-белых» накануне этого поединка серьёзные кадровые проблемы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что будет делать Паоло Ваноли.

Субботник поединок в Екатеринбурге для «Спартака» имеет серьёзное значение. «Красно-белые» пока не обезопасили себя от участия в стыковых матчах, и в этой связи в поединке с «Уралом» надо набирать очки или хотя бы одно. Подопечные Игоря Шалимова пока идут на 14-м месте и не хотят вылетать в ФНЛ, так что им также очень нужно добиться положительного результата.

Накануне встречи в Екатеринбурге у «Спартака» есть кадровые проблемы. Из-за дисквалификаций «красно-белые» не смогут рассчитывать на Самуэля Жиго, Георгия Джикию и Кристофера Мартинса. Добавим к этому, что Наиль Умяров продолжает восстанавливаться от травмы. Илья Кутепов также травмирован. Как итог – у «Спартака» большие сложности в центре поля.

В настоящий момент у Ваноли есть всего три центральных защитника, которые готовы выйти на поле: Никита Чернов, Максимилиан Кофрие и Руслан Литвинов. Если смотреть количественно, то у Ваноли даже есть возможность выбора, сколько выставлять центрбеков. Как известно, итальянец может играть и по схеме с двумя центральными защитниками, и с тремя.

Тем не менее любое сочетание из этого набора игроков выглядит рискованным. Про Кофрие даже нет смысла говорить. Бельгиец борется, но в любой момент от него можно ждать чего угодно – то грубой ошибки, то красной карточки. Что касается Литвинова, то он неровно проводит вторую часть сезона, также допуская немало огрехов. В этой связи нет сомнений, что Чернов точно сыграет, а вот с кем – пока загадка.

При этом вряд ли Ваноли привлечет кого-то из защитников «Спартака-2». Всё же это слишком ненадёжно – выставлять на этот матч кого-то необстрелянного.

Дисквалификация Мартинса и травма Умярова добавляет проблем Ваноли. Хочется верить, что россиянин успеет восстановиться, но если это и случится, то вряд ли он будет готов на все сто процентов. Скорее всего, матч против «Урала» будет шансом для Данила Пруцева. Он должен составить пару Роману Зобнину.  Главный вопрос – насколько Пруцев сможет играть именно в отборе. Также пару Зобнину может составить как раз Литвинов, который больше привык действовать в разрушении, но тогда в защите не останется вариантов, кроме как играть с парой Чернов – Кофрие.

Есть ещё Даниил Денисов, которого можно будет использовать в центре поля. Он часто в «Спартаке-2» играл на позиции опорного полузащитника. Если он составит пару Зобнину, то Ваноли сможет использовать трио сзади в обороне. Однако опять же Денисов не обладает большим опытом игр за основу, что, например, привело к ошибке в матче с «Ростовом», когда он просто упустил соперника на рывке, и это привело к пенальти.

Теоретически в пару к Зобнину можно отпустить Игнатова, который порой играл в центре поля. С учётом выздоровления Промеса и формы Бакаева, ему вряд ли найдётся место в атаке. Однако отборы – не самая сильная сторона Игнатова.

Скорее всего, Ваноли всё же сделает ставку на тройку центральных защитников, чтобы просто насытить эту зону исполнителями, взять если не качеством, то количеством. При этом вместе с Зобниным скорее можно ожидать появления Пруцева.

Очевидно, что в этой конфигурации многое будет зависеть от атаки. Если Бакаев, Промес, Соболев, подключающиеся Мозес и Хлусевич, а также Николсон, который выйдет на замену, смогут оказывать давление на «Урал», то екатеринбуржцам будет сложнее искать слабые зоны в обороне «красно-белых». Если же подопечные Шалимова будут чувствовать себя так же вольготно, как это делали «Крылья Советов» в первом тайме в воскресенье, то москвичам будет очень сложно выстоять.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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