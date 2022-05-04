В «Спартаке» отреагировали на слухи о скорой отставке Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Паоло Ваноли.

Зеленов заявил, что вопрос об отставке итальянского специалиста даже не обсуждается

«Полная ерунда! Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать. Он только начал работу в «Спартаке», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, Ваноли возглавляет «Спартак» с декабря прошлого года. В текущем сезоне РПЛ под его руководством «красно-белые» провели девять матчей, в которых одержали три победы, добыли две ничьи и потерпели четыре поражения. После 27 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 набранных очков.