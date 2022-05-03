Егорычев: Для нас не является целью отправить «Спартак» в стыки

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением об игре «Спартака».

«Спартак» заслуживает десятое место? Не знаю, не буду это комментировать», - цитируют слова Егорычева «Известия». Футболист сказал, что команда не ставит перед собой цель отправить «красно-белых» в стыковые матчи. В первую очередь клуб должен думать о своем положении.

Егорычев в этом сезоне принял участие в 28 играх, забил два гола и отдал две голевые передачи.

«Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 27 очков после 27-го тура. Встреча против «Спартака» запланирована на 7 мая, начало в 14:00 по московскому времени.