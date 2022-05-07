Промес сравнялся с Цымбаларём по играм за «Спартак»

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес принял участие в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (3:1). Для него этот матч стал 146-м в составе «красно-белых» в рамках чемпионатов России.

Такое же количество матчей провёл легендарный игрок «красно-белых» Илья Цымбаларь.

Стоит отметить, что 147 игр на счету Филимонова и Глушакова – их Промес может догнать в следующей игре, а в последнем матче сезона Куинси доберётся до Паршивлюка.

Больше всех игр за «Спартак» в чемпионате России провёл Егор Титов (324), Дмитрий Комбаров на втором месте (226), Андрей Тихонов расположился на третьей строчке рейтинга – 192 матча.