Каррера: «Я преданный болельщик «Ювентуса», но для «Спартака» в моём сердце отведено отдельное место»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что вернётся в московский клуб при первой же возможности.

«Если поступит предложение — с радостью вернусь! Я преданный болельщик «Ювентуса», но отдельное место в моём сердце отведено «Спартаку», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» выиграли чемпионат России в сезоне 2016/2017. Это чемпионство стало для «Спартака» первым за 16 лет. В настоящий момент Каррера находится без работы.