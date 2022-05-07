В «Спартаке» рассказали о состоянии Каттани

Не так давно стало известно, что спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани не посетит гостевой матч «красно-белых» против екатеринбургского «Урала». О причинах отсутствия функционера на игре рассказал руководитель пресс-службы команды Дмитрий Зеленов.

«Каттани не полетел, заболел», - рассказал представитель «Спартака» в беседе с корреспондентом Sport24.

«Спартак» сыграет против «Урала» на «Екатеринбург Арене» сегодня, 7 мая. Начало матча запланировано в 14:00 мск. Текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.