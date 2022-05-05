Ловчев считает, что в «Спартак» надо набрать Тихонова, Титова и Аленичева

Как мы уже сообщали, сегодня появились малоутешительные прогнозы по поводу бюджета московского «Спартака» - он может быть сокращен на 50 процентов к 2024 году, и это не может не беспокоить руководство и фанатов клуба. Отреагировал на сведения и бывший футболист клуба Евгений Ловчев, защищавший также и цвета сборной СССР в свое время. Он в шутку считает, что «Спартаку» следует вернуть в состав ветеранов.

- Скажу смешную вещь: сокращение бюджета клуба говорит о том, что надо разогнать команду и собрать Тихонова, Титова, Аленичева, и за эти миллиарды они порвут всех, - уверен Ловчев, слова которого цитирует «Спорт-экспресс».