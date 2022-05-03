Егорычев об игре «Урала»: Поднялся наш дух

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал положение клуба в турнирной таблице.

«Давит ли турнирное положение? Давила эта ситуация весь сезон. Но после того, как мы перестроились на четыре защитника и начали больше играть в атаку, все очень обрадовались», - приводят слова Егорычева «Известия». Хавбек сказал, что команда стала больше играть в пас, владеть мячом. «Урал» начал стараться играть в атакующий футбол, благодаря этому поднялся общий дух команды.

29-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 28 матчах, забил два мяча и отдал две голевые передачи во всех турнирах.