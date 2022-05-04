Бикфалви оценил положение «Спартака» в РПЛ

Хавбек екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви пообщался с журналистами в преддверии поединка со столичным «Спартаком» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги.

В беседе с ТАСС легионер заявил, что «красно-белые» сейчас находятся не на своем месте в таблице РПЛ. Что касается самого поединка, полузащитник пообещал, что его команда будет биться за три балла.

За три тура до окончания чемпионата России «Спартак» идет на десятой строчке в турнирной таблице, а «Урал» находится на 14-м месте.

Матч состоится в Екатеринбурге 7 мая, начало – 14:00 мск.