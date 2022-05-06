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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» выложил фотографию Соболева в кепке с изображением дельфина фото

06 Мая 2022 • 17:40 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 18 ч. 14 мин.

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в телеграм-канале забавную фотографию нападающего команды Александра Соболева.

На снимке футболист с улыбкой на лице позирует в кепке с изображением дельфина. Изображение является отсылкой к тому, что форварда часто сравнивают с этим млекопитающим из-за постоянных падений в штрафной площади соперника.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Соболев провел 24 встречи, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

В субботу, 7 мая, «Спартак» проведет матч чемпионата России против «Урала». Игра в Екатеринбурге стартует в 14:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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