Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в телеграм-канале забавную фотографию нападающего команды Александра Соболева.

На снимке футболист с улыбкой на лице позирует в кепке с изображением дельфина. Изображение является отсылкой к тому, что форварда часто сравнивают с этим млекопитающим из-за постоянных падений в штрафной площади соперника.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Соболев провел 24 встречи, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

В субботу, 7 мая, «Спартак» проведет матч чемпионата России против «Урала». Игра в Екатеринбурге стартует в 14:00 мск.