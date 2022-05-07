Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»

07 Мая 2022 • 09:55 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 3 ч. 37 мин.

Легендарный советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего поединка московского «Спартака» с екатеринбургским «Уралом» в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

В беседе с «РБ Спорт» эксперт заявил, что «красно-белые» будут думать о полуфинале Кубка России, в связи с чем неважно выступят в Екатеринбурге. По его мнению, в этом поединке будет зафиксирована ничья.

Поединок между «Уралом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 7 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Евгений Ловчев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
09:58 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» ворвался в топ-4, одолев «Томь»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Ловчев дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Бубнов считает, что «Зенит» на классе обыграет «Химки»
09:42 · Россия. Премьер-лига
«Идиотизм и убийство футбола»: Ловчев возмущён задумкой ФИФА
09:00 · Россия. Премьер-лига
Петрович: «Црвена Звезда» для Дзюбы отличный вариант
08:53 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: Дзюба никому не нужен как в России, так и за рубежом
08:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Динамо» рассказал, кто займёт второе место в РПЛ
08:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выступил против расширения РПЛ
06 Мая
23:50 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость о том, что Кержаков летом может покинуть клуб
23:41 · Россия. Премьер-лига
Сергеев стал лучшим игроком месяца в «Зените»
23:40 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» сломалось, потеряв шансы на титул»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Кержаков может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно
22:37 · Россия. Премьер-лига
Семак не будет возражать, если Дзюба захочет покинуть клуб
22:34 · Россия. Премьер-лига
Лещенко прокомментировал разгромное поражение «Динамо» от «Крыльев Советов» 4
22:24 · Россия. Премьер-лига
Олимпийский чемпион Траньков о Дзюбе: В его возрасте еще можно поиграть в Европе
Все новости
Рекомендуем