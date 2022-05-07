Ловчев дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»

Легендарный советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего поединка московского «Спартака» с екатеринбургским «Уралом» в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

В беседе с «РБ Спорт» эксперт заявил, что «красно-белые» будут думать о полуфинале Кубка России, в связи с чем неважно выступят в Екатеринбурге. По его мнению, в этом поединке будет зафиксирована ничья.

Поединок между «Уралом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 7 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.