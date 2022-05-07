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Промес и Соболев - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

07 Мая 2022 • 13:01 Комментировать
Урал
0:3
Спартак Москва
перерыв

Буквально через час на стадионе «Екатеринбург Арена» стартует поединок 28-го тура Премьер-лиги, в котором местный «Урал» будет противостоять столичному «Спартаку».

Тренерские штабы команд представили стартовые составы на матч. С первых минут за команду из Екатеринбурга сыграют: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли сделал выбор в пользу следующих футболистов: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.

Матч стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» идет на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
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Идет 45 минута Урал 0:3 Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
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