Промес и Соболев - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Буквально через час на стадионе «Екатеринбург Арена» стартует поединок 28-го тура Премьер-лиги, в котором местный «Урал» будет противостоять столичному «Спартаку».

Тренерские штабы команд представили стартовые составы на матч. С первых минут за команду из Екатеринбурга сыграют: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли сделал выбор в пользу следующих футболистов: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.

Матч стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» идет на десятой строчке.