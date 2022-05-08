Президент «Урала» Иванов: Мы могли забить больше

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об игре своей команды против «Спартака» (1:3).

«Вчера мы показали неплохой футбол. Начали неважно, пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Во втором тайме, думаю, мы переиграли «красно-белых», – цитирует слова Иванова «Чемпионат». По его мнению, самое главное, что у команды появилась хорошая игра, которая нравится болельщикам. По словам Иванова, «Урал» мог забивать больше одного мяча за игру.

7 мая московский «Спартак» в Екатеринбурге переиграл «Урал» со счетом 3:1 в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги, показав два разных тайма по содержанию игры.