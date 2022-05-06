«Матч ТВ» не покажет матч московского «Спартака» в 28-м туре РПЛ

В Российской премьер-лиге наступает пора решающих матчей. 28-й тур национального первенства подарит болельщикам несколько любопытных матчей, но как обычно, не все можно будет посмотреть в прямом эфире бесплатно. Федеральный телеканал «Матч ТВ» определился с матчами, которые покажет на основном канале без взимания платы.

В прямом эфире будут показаны матчи «Зенита», ЦСКА и московского «Динамо». Обращает внимание, что на этот раз из группы самым популярных для бесплатного телевидения клубов пропал московский «Спартак». Гостевой поединок красно-белых с «Уралом» 7 мая будет показан зрителям за дополнительную плату. Вместо этого канал «Матч ТВ» предпочёл полуфинальный поединок баскетбольной Единой Лиги ВТБ.

Вполне вероятно, что причиной такого решение станет тот факт, что ни «Спартак», ни «Урал» не ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице, однако ни одна из этих команд пока не обезопасила себя от возможного вылета в ФНЛ.

Посмотреть встречу «Урал» - «Спартак» можно будет на нашем сайте в формате прямой текстовой трансляции.