Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» не покажет матч московского «Спартака» в 28-м туре РПЛ

06 Мая 2022 • 16:15 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 20 ч. 43 мин.

В Российской премьер-лиге наступает пора решающих матчей. 28-й тур национального первенства подарит болельщикам несколько любопытных матчей, но как обычно, не все можно будет посмотреть в прямом эфире бесплатно. Федеральный телеканал «Матч ТВ» определился с матчами, которые покажет на основном канале без взимания платы.

В прямом эфире будут показаны матчи «Зенита», ЦСКА и московского «Динамо». Обращает внимание, что на этот раз из группы самым популярных для бесплатного телевидения клубов пропал московский «Спартак». Гостевой поединок красно-белых с «Уралом» 7 мая будет показан зрителям за дополнительную плату. Вместо этого канал «Матч ТВ» предпочёл полуфинальный поединок баскетбольной Единой Лиги ВТБ.

Вполне вероятно, что причиной такого решение станет тот факт, что ни «Спартак», ни «Урал» не ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице, однако ни одна из этих команд пока не обезопасила себя от возможного вылета в ФНЛ.

Посмотреть встречу «Урал» - «Спартак» можно будет на нашем сайте в формате прямой текстовой трансляции.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Матч ТВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.05  18:00 Крылья Советов ... Динамо Москва 3.35 3.35 2.26
07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
16:30 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» — «Алания»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
16:15 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» не покажет матч московского «Спартака» в 28-м туре РПЛ
15:10 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, кто решит судьбу Дзюбы в «Зените»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов рассказал, почему Дзюба может покинуть «Зенит»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Спартака» отреагировал на новость о трансфере Дзюбы
14:36 · Россия. Премьер-лига
Каррера высказался о будущем Дзюбы
14:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потеряет огромные деньги из-за бана в Лиге чемпионов
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Николич точно вернётся в Россию»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Бышовец высказался об идее сокращения времени футбольного матча 1
13:49 · Россия. Премьер-лига
Колосков отреагировал на идею сокращения времени футбольного матча 1
13:46 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба способен стать лидером «Црвены Звезды»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий сомневается, что Дзюба перейдёт в «Црвену Звезду» 1
13:22 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Дзюбе уже поздно уезжать в Европу
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» принял решение по Крицюку
13:15 · Россия. Премьер-лига
Уткин назвал «Спартак» самым популярным клубом России
Все новости
Рекомендуем