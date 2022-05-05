Шикунов: «Ларссон не нужен «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, стоит ли «красно-белым» возвращать нападающего Джордана Ларссона, который сейчас выступает за на правах аренды за АИК.

«Нужен ли Ларссон «Спартаку»? По тому, как он выглядел в первой части сезона, не нужен. Мы все видели — он был не помощник. Не знаю, что у него случилось после прошлого сезона. Может настроение плохое, может сбавил требования к себе», — приводит слова Шикунова «Спорт ДЖень за Днём».

Также экс-спортивный директор считает, что нападающие, которые сейчас выходят в составе «красно-белых», сильнее Ларссона.

В текущем сезоне 24-летний Ларссон провёл в составе «Спартака» 23 матча, отметившись двумя забитыми мячами.