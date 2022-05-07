Исполнилось ровно 5 лет со дня последнего чемпионства московского «Спартака»

В сезоне 2016/2017 московский «Спартак» под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры прервал 16-летнее «голодание» и вернул себе чемпионский титул. Официально это случилось именно 7 мая 2017 года после гостевой победы «Спартака» над «Амкаром» в рамках 28-го тура чемпионата.

Это был юбилейный, десятый чемпионский титул для «Спартака» в чемпионата России, большая часть предыдущих была завоевана в 90-е годы прошлого года.

Но развить тот успех у красно-белых не получилось - и сегодня «Спартак» после тех же 28 туров занимает только девятое место в турнирной таблице РПЛ.