Александр Мостовой объяснил, почему Владимир Федотов не пойдёт в «Спартак»

Бывший футболист Александр Мостовой оценил возможность перехода главного тренера «Сочи» Владимира Федотова в московский «Спартак».

«Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака», – приводит слова эксперта «Чемпионат».

Впрочем, Мостовой полностью не исключает возможностm подобного перехода, поскольку «Спартак» является брендом и историей, поэтому многие стремятся именно в стан «красно-белых».

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше «Сочи» ведёт борьбу за второе-третье место в чемпионате России, а «Спартак» сосредоточен на том, чтобы не попасть в зону стыковых матчей.