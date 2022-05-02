Радимов: «Урал» является фаворитом матча со «Спартаком»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в разговоре с журналистами заявил, что «Урал» является фаворитом предстоящего поединка в РПЛ с московским «Спартаком».

Радимов сказал Metaraitings.ru, что он очень рад за Паоло Ваноли, который весьма эмоционально отреагировал на победный мяч в ворота «Крыльев Советов», но от итальянца и его команды ждут большего. Тренер «Зенита-2» отметил, что «Спартаку» будет очень тяжело играть в гостях с «Уралом». Экс-игрок добавил, что именно команда из Екатеринбурга является фаворитом этого поединка.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь десятую позицию в турнирной таблице РПЛ.