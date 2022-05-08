И «Урал» победили, и на «Енисей» силы сохранили: Как Ваноли ответил на слухи об увольнении

«Спартак» одержал вторую победу подряд в Премьер-лиге, выиграв в гостях у «Урала» со счётом 3:1. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка в Екатеринбурге.

К завершению сезона «Спартак» подошёл с двумя задачами: не вылететь в ФНЛ и завоевать Кубок страны. Победив «Крылья Советов» в минувшем туре, «красно-белые» обезопасили себя от возможности стать последними или предпоследними. Однако матчи против «Урала» в гостях и «Зенита» нагоняли мысли, что встреча против «Химок» в последнем туре могла оказаться решающей для подопечных Ваноли, чтобы не попасть в стыки.

«Урал», который борется за выживание, накануне встречи выглядел опасным соперником. «Спартак» к тому же приехал в Екатеринбург без дисквалифицированных Джикии, Жиго, Мартинса и всё ещё травмированного Умярова. Тем не менее «красно-белые» будто не заметили потерь и очень легко выиграли, сэкономив ещё силы накануне полуфинала Кубка России, который будет на следующей неделе.

Перед встречей с «Уралом» многие гадали, какой состав выпустит Ваноли, как расположит футболистов. Уверен, никто не смог угадать ни то ни другое. Итальянец выбрал на матч схему с четырьмя защитниками, где в центре расположились Чернов и Кофрие, а слева оказался Литвинов. Вновь Ваноли проигнорировал профильного Леона Классена. Однако интереснее не расстановка обороны, а тот факт, что Мозес занял место в полузащите и не думал о том, как отрабатывать назад.

Пожалуй, именно позиция нигерийца и стала ключевой, что и предопределило исход матча. Мозес совершил блестящий проход и сделал голевую передачу на Николсона, а потом и сам обогнал Гогличидзе, забив третий мяч в поединке. Мозес действовал очень активно, и было видно, насколько ему было проще действовать понимая, что под ним был Хлусевич. Нигериец наглядно продемонстрировал своё исполнительское мастерство, «сделав разницу», как говорят в иностранных СМИ.

Благодаря уверенному преимуществу к перерыву «Спартак» смог во втором тайме сэкономить силы накануне важного матча против «Енисея» в кубке. Ваноли поменял схему на более оборонительную, сняв с игры Николсона. Затем наставник дал отдохнуть Мозесу и Промесу. В целом «Спартак» довольно спокойно довёл матч до победы, хотя пропущенный гол несколько омрачил настроение Ваноли. Однако нельзя сказать, что у «Урала» были какие-то реальные шансы совершить камбэк. У хозяев после гола Гогличидзе, не считая неточного удара Биквалфи со штрафного, шансов больше и не было.

Отдельно хочется отметить реакцию Паоло Ваноли на все слухи. На минувшей неделе пошли разговоры, что итальянец покинет «Спартак» чуть ли не при любом исходе сезона. На это всё Ваноли ответил уверенной победой. Конечно, она сама по себе ничего не значит. Однако если это позволит пройти «Енисей», а потом и выиграть кубок, то это будет достойной реакцией от итальянца. В целом Ваноли выдержал удар и не сломался под давлением СМИ. И всё же теперь ждём встречу против «Енисея».

Роман Андреев