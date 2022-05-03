Будущее Мартинса в «Спартаке» под вопросом

Агент Александр Беннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, рассказал о будущем своего клиента.

«Останется ли мой клиент в «Спартаке» на следующий сезон после решения УЕФА? Об этом ещё рано говорить», — приводит слова Боннефона «Чемпионат».

25-летний полузащитник перешел в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В этом сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу во всех турнирах.

«Спартак» после 27-го тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 34 очка.