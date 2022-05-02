Какой «Спартак» настоящий? «Красно-белые» вновь оставили противоречивое впечатление

«Спартак» в воскресенье одержал победу над «Крыльями Советов», провалив первый тайм, но отлично сыграв второй. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о прошедшем матче.

Неудачными результатами «Спартак» поставил себя в очень сложное положение. После поражения от «Ростова» многие всерьёз стали считать расклады, как «красно-белым» надо провести оставшиеся встречи, чтобы не попасть в переходные матчи. Так себе перспективы в год столетия. Учитывая календарь, такая вероятность не выглядела совсем уж невозможной. В этой ситуации «Спартаку» надо было обыгрывать дома «Крылья Советов».

Паоло Ваноли выставил на поле схему с тремя центральными защитниками, а в атаку был отряжён одинокий Соболев. Однако говорить о нападении по первому тайму не было никакого смысла. У «Спартака» ровным счётом ничего не получалось на чужой половине поля, москвичи даже не могли зацепиться за мяч. «Крылья Советов» довольно просто раз за разом перехватывали мяч и уходили в атаку.

По итогам первого тайма «Спартак» полностью походил на команду, которой в стыках самое место. Гол самарцев пришёлся с пенальти, по которому даже среди судей есть разные мнения, хотя, кажется, что основания указать на точку были. При этом «Крылья Советов» упустили ещё множество моментов. Один Глушенков мог легко уходить на перерыв с дублем.

Однако во втором тайме игра полностью изменилась. Ваноли заменил Игнатова, который провалил матч, на Николсона, который тут же придал остроты. Вряд ли, правда, стоит связывать перемены в игре лишь с этой перестановкой. «Спартак» просто заиграл. Мозес стал разрывать оборону на том фланге, где оказывался (то слева, то справа). Бакаев был активен, Соболев и Николсон боролись, выигрывали единоборства и били по воротам. Вновь активен был Мартинс, который показал 96% точности передач.

«Спартак» просто разрывал «Крылья Советов», а самарцы не понимали, что делать. Игорь Осинькин даже выпустил ещё одного защитника, но и это не помогло. Николсон взял и продавил оборону, заработав очевидный пенальти. Затем самарцы умудрились потерять в своей штрафной сначала Промеса, а потом ещё и оставить одного Соболева. Это описание голов, но при этом «Спартак» провёл ещё пару атак, когда ситуация была идентичной, но просто шансы не были реализованы.

Во втором тайме «Спартак» своей мощью, своим азартом, своими умными атаками уже напоминал команду, у которой есть потенциал быть в верхней части таблицы как минимум.

По итогам 90 минут главный вопрос заключался в том, где настоящий «Спартак». Почему уже не в первый раз под руководством Паоло Ваноли получается, что команда проводит диаметрально разные таймы по качеству игры? Мы не в первый раз видим «красно-белых», которые мощны и прекрасны. Можно вспомнить кубковую игру против ЦСКА, например. В то же время и такие провалы тоже далеко не впервой.

В воскресенье «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ. Звучит немного издевательски, но «красно-белые» сами себя поставили в такое положение, что приходится смотреть вниз. Матч следующего тура против «Урала» будет важным для «красно-белых» в борьбе за непопадание в стыки, а отсутствие Джикии, Жиго и Мартинса в этом смысле может стать серьёзным испытанием. Однако «Спартак» образца второго тайма против «Крыльев» и без них должен справляться с соперником. Правда, «красно-белым» образца первой половины даже эта троица не поможет.

Роман Андреев