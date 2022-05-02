Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Какой «Спартак» настоящий? «Красно-белые» вновь оставили противоречивое впечатление

02 Мая 2022 • 10:59 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

«Спартак» в воскресенье одержал победу над «Крыльями Советов», провалив первый тайм, но отлично сыграв второй. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о прошедшем матче.

Неудачными результатами «Спартак» поставил себя в очень сложное положение. После поражения от «Ростова» многие всерьёз стали считать расклады, как «красно-белым» надо провести оставшиеся встречи, чтобы не попасть в переходные матчи. Так себе перспективы в год столетия. Учитывая календарь, такая вероятность не выглядела совсем уж невозможной. В этой ситуации «Спартаку» надо было обыгрывать дома «Крылья Советов».

Паоло Ваноли выставил на поле схему с тремя центральными защитниками, а в атаку был отряжён одинокий Соболев. Однако говорить о нападении по первому тайму не было никакого смысла. У «Спартака» ровным счётом ничего не получалось на чужой половине поля, москвичи даже не могли зацепиться за мяч. «Крылья Советов» довольно просто раз за разом перехватывали мяч и уходили в атаку.

По итогам первого тайма «Спартак» полностью походил на команду, которой в стыках самое место. Гол самарцев пришёлся с пенальти, по которому даже среди судей есть разные мнения, хотя, кажется, что основания указать на точку были. При этом «Крылья Советов» упустили ещё множество моментов. Один Глушенков мог легко уходить на перерыв с дублем.

Однако во втором тайме игра полностью изменилась. Ваноли заменил Игнатова, который провалил матч, на Николсона, который тут же придал остроты. Вряд ли, правда, стоит связывать перемены в игре лишь с этой перестановкой. «Спартак» просто заиграл. Мозес стал разрывать оборону на том фланге, где оказывался (то слева, то справа). Бакаев был активен, Соболев и Николсон боролись, выигрывали единоборства и били по воротам. Вновь активен был Мартинс, который показал 96% точности передач.

«Спартак» просто разрывал «Крылья Советов», а самарцы не понимали, что делать. Игорь Осинькин даже выпустил ещё одного защитника, но и это не помогло. Николсон взял и продавил оборону, заработав очевидный пенальти. Затем самарцы умудрились потерять в своей штрафной сначала Промеса, а потом ещё и оставить одного Соболева. Это описание голов, но при этом «Спартак» провёл ещё пару атак, когда ситуация была идентичной, но просто шансы не были реализованы.

Во втором тайме «Спартак» своей мощью, своим азартом, своими умными атаками уже напоминал команду, у которой есть потенциал быть в верхней части таблицы как минимум.

По итогам 90 минут главный вопрос заключался в том, где настоящий «Спартак». Почему уже не в первый раз под руководством Паоло Ваноли получается, что команда проводит диаметрально разные таймы по качеству игры? Мы не в первый раз видим «красно-белых», которые мощны и прекрасны. Можно вспомнить кубковую игру против ЦСКА, например. В то же время и такие провалы тоже далеко не впервой.

В воскресенье «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ. Звучит немного издевательски, но «красно-белые» сами себя поставили в такое положение, что приходится смотреть вниз. Матч следующего тура против «Урала» будет важным для «красно-белых» в борьбе за непопадание в стыки, а отсутствие Джикии, Жиго и Мартинса в этом смысле может стать серьёзным испытанием. Однако «Спартак» образца второго тайма против «Крыльев» и без них должен справляться с соперником. Правда, «красно-белым» образца первой половины даже эта троица не поможет.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  19:00 Арсенал Тула ... Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
11:43 · Россия. Премьер-лига
Промес: Ваноли в матче с «Крыльями Советов» сделал правильные тактические ходы
11:36 · Россия. Премьер-лига
Салихова обвинила арбитра Мешкова в непоследовательных решениях
11:35 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Химок» рассказал, за счёт чего Юран поднял команду
11:30 · Россия. Премьер-лига
Ретро-форма «Спартака» застряла в другой стране
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА не верит, что «армейцы» займут второе место в РПЛ
11:08 · Россия. Премьер-лига
Широков: Пока трудно сказать, с чем связан спад в игре ЦСКА
11:05 · Россия. Премьер-лига
Лантратов заявил о желании поиграть в топ-клубе
10:55 · Россия. Премьер-лига
Айртон провёл первый матч за «Фламенго»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Газизов о травме Беленова: Нога пока опухшая
10:44 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Ахмат» одержал абсолютно заслуженную победу над ЦСКА
10:42 · Россия. Премьер-лига
Мирзов рассказал о планах «Химок» на оставшиеся игры сезона
10:37 · Россия. Премьер-лига
Лантратов пожелал Беленову скорейшего возвращения на поле
10:32 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: Особый настрой на «Спартак»? Как обычно будем играть на победу
10:27 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: Обидно пропускать на последней минуте с пенальти
10:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Николаев: Набиуллин — не грубый футболист
Все новости
Рекомендуем