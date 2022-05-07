​Где смотреть матч «Урал» - «Спартак» онлайн

Субботнюю часть 28-го тура чемпионата России будет открывать матч между «Уралом» и «Спартаком».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Урал» в двух последних матчах РПЛ обыграл «Уфу» и «Динамо», что позволило команде отдалиться от зоны прямого вылета. В субботу команда из Екатеринбурга постарается обыграть на своём поле «Спартак». «Красно-белые» занимают 10-ю строчку в таблице и ещё не обеспечили себе место в элите российского футбола на следующий сезон.