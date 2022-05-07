На Урале сверкали красно-белые легионеры: три футболиста «Спартака», добывшие гостевую победу

Оценки всем футболистам Паоло Ваноли

Играть только один тайм – уже традиция для «Спартака». В прошлом туре против «Крыльев» включились во вторые 45 минут, сегодня против «Урала» ударно провели первые. Три гола за тайм – шикарная результативность, отдельно стоит отметить реализацию и неожиданно проснувшихся гигантов «Спартака» - Мозес, Промес и Николслон провели чуть ли не образцовый матч. Как и почему именно они, давайте разбираться.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 12:20, в створ – 3:8, угловые – 7:5. Кто же лучше остальных смотрелся в расстановке красно-белых? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,5. Совсем не спасал сегодня голкипер. Из четырёх моментов «Урала» хозяева дважды промахнулись сами, однажды Шатов попал в штангу, и только Гогличидзе не из самой простой сумел пробить точно. Активные действия Селихова сегодня видела только статистика – два сейва у Александра.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 5,0. Должен разделить с Хлусевичем лавры антигероя в забитого голе «Урала». Вообще всегда инертно встречал оппонентов, чем позволил без помех пробить Гогличидзе и дважды обострить Подберёзкину.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Лучшим из худших в тройке центральных защитников стал Литвинов, но сумбур создавал наравне с остальными. Дважды попался на дриблинг Железнова, кстати, после одного из таких рейдов Юрия Шатов пробил в штангу. Зато в активе Литвинова три отбора – больше, чем у других защитников.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Чернов вообще ни разу не сумел мяч отобрать у нападающих «Урала» и скорее только путался под ногами Юрика Бикфалви и Юрия Железнова. Серьёзного противодействия от него они не замечали, из-за этой пассивности «Урал» создал столько моментов и мог забить больше.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Пожалуй, худший игрок матча в составе «Спартака». Тут повлиял и колоссальный контраст с противоположным флангом, где царил Мозес. И, конечно, гол Гогличидзе, легко забежавшего за спину Хлусевичу и решившему эпизод.

ВИКТОР МОЗЕС – 8,5. Одну из лучших игр выдал Мозес, просто уничтожавший соперников своей мощью индивидуальным мастерством. Не заметил трёх уральцев, когда разогнал атаку, завершившуюся топовой голевой передачей на Николсона. На шаге ушёл от Гогличидзе и прошил Помазуна, когда забивал сам.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Пожелаем здоровья Роману, досрочно завершившему матч из-за травмы. Зобнин покрыл зону от своей штрафной до чужой, очень много перемещался, вступал в борьбу. Правда, не слишком удачно – на два совершённых отбора его два раза прошли на дриблинге.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,5. Куда лучше распоряжался мячом молодой Пруцев. Он и в отборе превзошёл показатели Зобнина (к двум отбора прибавил два перехвата), и в атаке действовал куда полезнее. Трижды Данил разогнал перспективное наступление, один раз пробил со средней дистанции.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Наконец-то увидели бодрый матч от Куинси Промеса, вышедшего на позиции «десятки». Голландец забрал себе все стандарты в отсутствии Бакаева и с их помощью отдал голевой пас на Николсона, а также шесть ключевых передач в сумме. Куинси принял важное участие и в третьей голевой атаке, протащив мяч для Мозеса.

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АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,0. Тот редкий случай, когда команда забила три мяча, а форварда похвалить не за что. Соболев и мячи не особо часто цеплял (три раза за пять верховых единоборств), и угрожал воротам не так часто (два удара), и момент отличный загубил однажды.

ШАМАР НИКОЛСОН – 8,0. Три момента – два гола, неплохой показатель. Отметим умение Николсона открываться на скорости, отклеиваться от опекунов на стандартах. Открыл счёт после довольно-таки рядовой подачи Промеса, постоянно ускользал от Кузьмичёва, после одного из таких манёвров сняв вопросы о победителе матча.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.