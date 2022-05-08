Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Спартак» недостоин находиться на том месте, которое занимает»

08 Мая 2022 • 09:58 Комментировать
Урал
1:3
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом» (3:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Специалист отметил, что «Спартак» постепенно начинает находить свою игру и не заслуживает находиться на том месте в турнирной таблице, которое он занимает сейчас.

«Замечательно, что «Спартак» находит свою игру при новом тренере. Уже есть две победы подряд», — приводит слова Карреры «РБК-Спорт».

За два тура до конца чемпионата «красно-белые» располагаются на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 37 набранных очков. Также подопечные Паоло Ваноли продолжают вести борьбу за Кубок России. В полуфинале турнира «Спартак» встретится с красноярским «Енисеем».   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
08.05  19:00 Локомотив Москва ... Рубин 1.80 3.55 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
10:50 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг высказался о будущем Федотова в «Сочи»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон: «Жду предложения от ЦСКА»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Спартак» недостоин находиться на том месте, которое занимает»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Фукс: «Хочу получать больше игрового времени в ЦСКА»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав: «Были предложения из АПЛ, но Гинер не дал мне уйти»
08:49 · Россия. Премьер-лига
Борис Ротенберг рассказал о судьбе «Сочи» в новом сезоне РПЛ
08:34 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Одоевский может стать вратарём «Зенита» на долгие годы»
07 Мая
23:18 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал Ясыджи «пешеходом»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи» - об отсутствии еврокубков: «Будем жить как и все»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Исполнилось ровно 5 лет со дня последнего чемпионства московского «Спартака» 1
22:13 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Мы играли в футбол и получали от этого удовольствие»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Задачи как стояли, так и стоят, пока всё возможно»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Бездарная игра ЦСКА»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал слухи о будущем Дзюбы
Все новости
Рекомендуем