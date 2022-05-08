Каррера: «Спартак» недостоин находиться на том месте, которое занимает»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом» (3:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Специалист отметил, что «Спартак» постепенно начинает находить свою игру и не заслуживает находиться на том месте в турнирной таблице, которое он занимает сейчас.

«Замечательно, что «Спартак» находит свою игру при новом тренере. Уже есть две победы подряд», — приводит слова Карреры «РБК-Спорт».

За два тура до конца чемпионата «красно-белые» располагаются на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 37 набранных очков. Также подопечные Паоло Ваноли продолжают вести борьбу за Кубок России. В полуфинале турнира «Спартак» встретится с красноярским «Енисеем».